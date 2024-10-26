Beyaz Saray'dan İran'a uyarı: İsrail'e saldırı olursa müdahale ederiz

İsrail medyası, ABD yönetimi, gece saatlerinde hava saldırılarına maruz kalan İran'a, karşılık vermesi durumunda İsrail'i savunacakları yönünde bir mesaj ilettiğini yazdı. Habere göre; İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan Beyaz Saray’dan üst düzey bir yetkili, "İsrail, İran saldırısına karşılık verdi ve bizim açımızdan bu noktada sona ermeli. İran karşılık verirse, İsrail'i savunacağız" ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca yetkilinin, "Hazırız ve bunun sonuçları olacak. Bu mesaj, İran’a da iletildi" diyerek ABD'nin İsrail'e yönelik olası bir saldırıya karşı hazırlıklı olduğunu vurguladığı belirtildi.

İsrail'in İran'a saldırısı

İsrail, İran'ın 1 Ekim'de düzenlediği füze saldırısına karşılık olarak gece saatlerinde Tahran’ın batı ve güneybatısında bazı askeri üsleri hedef aldı. İran medyası, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirirken, İsrail ordusu İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediklerini doğruladı.

Saldırılardan bir süre sonra Tahran’ın doğusunda şiddetli patlama sesleri duyulurken, İran devlet televizyonu bu seslerin, hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerden kaynaklandığını açıkladı. İran yönetimi, saldırıların ardından hava sahasını ikinci bir duyuruya kadar kapattığını belirtti. İran Acil Durum Merkezi de saldırılarda herhangi bir yaralı olmadığını duyurdu. İsrail ordusu ise saldırıların sona erdiğini açıkladı.