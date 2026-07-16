Beyaz Saray'dan İsrail mesajı: Trump, Vance ile aynı görüşte

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Beyaz Saray, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İsrail'e ilişkin son açıklamalarının ardından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump'ın da yabancı ülkelerin ABD kamuoyunu etkilemeye çalıştığı yönündeki görüşte Vance ile hemfikir olduğu belirtildi.

JD Vance, dün yaptığı açıklamada İsrail'in ABD siyasetini etkileme konusunda birçok ülkeden daha etkili olduğunu söylemiş, Washington ile Tel Aviv'in ortak çıkarlarının bulunduğunu ancak zaman zaman çıkar ayrılıkları yaşanabileceğini ifade etmişti.

Vance ayrıca, "İsrail hükümetinin Amerikan siyasetini ne kadar etkilediği konusu çok konuşuluyor ve İsrail hükümeti içinde de anlaşmadan nefret eden bazı kişiler var. Bunun somut kanıtlarını görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Vance'in sözlerinin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Başkan Trump'ın, yabancı ülkelerin ABD kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığı yönündeki değerlendirmeye katıldığı belirtilerek, bu konuda Vance ile aynı görüşü paylaştığı ifade edildi.