Beyaz Saray'dan Kalın-Sullivan telefon görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada, Kalın ve Sullivan'ın dün bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Kalın ve Sullivan'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı "daha fazla saldırgan olmasının önüne geçilmesi için" NATO müttefikleri ve ortaklarının devam eden çabaları ve diplomasi yoluyla gerginliğin azaltılması konusunu ele aldığına işaret eden Horne, görüşmede, Kazakistan'daki gelişmeler dahil birçok bölgesel konuda görüş alışverişinde bulunulduğunu aktardı.

Horne, "Kalın ve Sullivan, Bosna Hersek'te istikrar ve birliğini sürdürmenin ve Kafkaslar'da gerginliğin azaltılması ile normalleşmeye yönelik birlikte çalışmanın önemi konusunda mutabık kaldı. Sullivan, Etiyopya'daki çatışmanın bitirilmesi için de desteğe duyulan kritik ihtiyacı vurguladı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, görüşmede, siyasi ve ekonomik ilişkiler ile savunma iş birliğinin geliştirilmesinin değerlendirildiği bildirilmişti.