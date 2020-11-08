Beyaz Saray'dan mahkeme koridorlarına geçebilir

08 Kasım 2020

HİLAL SARI

ABD Başkanı Donald Trump ve yakın çevresi Beyaz Saray’a geçtiğinden bu yana birçok özel ve cezai davayla karşı karşıya kaldı. Ancak, görevi yeni ABD Başkanı Joe Biden'a devretmesiyle dokunulmazlığının kalkmasının ardından tüm bu davaların Trump'ın başını ağrıtabileceği belirtiliyor.

ABD basınına konuşan hukuk uzmanları Trump’ın görevi bırakmasıyla birlikte davaların büyük bir kısmında işlerin Trump aleyhine kızışabileceğini söylüyor.

Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance, Trump’ın seçim öncesinde cinsel birliktelik yaşadığı iki kadına “susmaları için” ödeme yapmakla suçlandığı dava dışında, soruşturmanın şimdi mali kayıtlar, banka, vergiler, sigorta yolsuzluğu ve ticari kayıtlarda sahtecilik gibi alanlara da odaklanacağını belirtiyor.

Reuters analizinde bahsedilen olası bir ceza davası da Trump’ın 2016 ve 2017 yıllarında sadece 750 dolar federal gelir vergisi ödemiş olmasına dayanıyor.

New York’ta Trump’ın aile şirketi Trump Organization’a karşı vergi yolsuzluğu nedeniyle açılmış başka aktif bir dava da bulunuyor.

Trump’ın 90’lı yıllarda kendisine tecavüz ettiğini öne süren Elle Dergisi eski yazarlarından E. Jean Carroll ise başkanın “kitap satışı için yalan söylüyor” tepkisi üzerine kendisine hakaret davası açtı. Tecavüz davası da başkanlık bürokrasisine takılmıştı ve bazı uzmanlar Biden’in yönetiminde Adalet Bakanlığı’nın Trump’ı bu davalarda korumayı bırakabileceğini belirtiyor.

Trump’ın yapımcısı olduğu ve gençlerin iş dünyası yetkinliklerini yarıştıran reality şovu “The Apprentice” katılımcılarından Summer Zervos da Trump'ı fiziksel tacizle suçluyor. Zervos, Trump’ın kendisini 2007 yılında zorla öptüğü ve daha sonra bir otelde fiziksel tacizde bulunduğu iddiasıyla dava açmıştı. Trump’ın Zervos’a da “yalancı” demesi sonrası yeni bir hakaret davası daha açılmıştı ve Trump “başkan olduğu için davada dokunulmazlığı olduğunu” söylemişti. Bu davanın da dokunulmaz kalkınca hareketlenmesi bekleniyor.