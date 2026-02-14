Beyaz Saray'dan tarife freni: Metal ürünlerde vergi indirimi masada

Trump yönetimi, çelik ve alüminyum barındıran bazı ürünlere uygulanan gümrük vergilerinde geri adım atılabileceğini Cuma günü yaptığı değerlendirmelerle kabul etti. Bu açıklama, ticaret politikasında dikkat çekici bir yön değişikliğinin işareti olarak yorumlandı.

Son üç ayda tarifeleri aşağı çekmeye yönelik birden fazla düzenleme yapılmıştı. Gündeme gelen yeni adımın da bu sürecin devamı niteliğinde olduğu değerlendiriliyor.

Beyaz Saray’da tarife revizyonu gündemde

Financial Times’ta yer alan habere göre, Beyaz Saray metal içeren çeşitli ürün gruplarında uygulanan vergileri azaltmayı planlıyor. Yetkililer henüz kesin bir karar verilmediğini ifade ederken, olası düzenlemenin ticaret politikalarında daha kapsamlı bir yumuşama sürecinin parçası olabileceği belirtiliyor.

Geniş muafiyetler ve gerilimi azaltma çabası

Planlanan değişiklikler; bazı gıda ürünlerindeki vergilerin düşürülmesi, ticaret ortaklarıyla yaşanan tansiyonun azaltılması ve tüketiciye etkisi sınırlı kalması beklenen geniş kapsamlı muafiyetleri kapsıyor. Uzmanlara göre yönetimin bu yeni yaklaşımı, satın alma gücünün siyasi gündemde daha belirgin hale gelmesiyle birlikte hız kazandı.

Cuma günü açıklanan ve beklentilerin altında kalan enflasyon rakamları ise özellikle siyasi açıdan hassas görülen bazı gıda kalemlerinde fiyat düşüşüne işaret etti. Bu tablo, tarifelerde olası bir gevşemenin ekonomik yansımalarının şimdiden görülmeye başlandığı şeklinde yorumlandı.