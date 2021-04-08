Beyaz Saray'dan Ukrayna açıklaması: NATO müttefiklerimizle görüşüyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Psaki, "ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik artan saldırganlığı nedeniyle duyduğu endişe artmaktadır, buna Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması da dahildir. Rusya, 2014'ten bu yana hiç olmadığı kadar çok askeri Ukrayna sınırına gönderdi." ifadesini kullandı.

Sadece bu hafta 5 Ukrayna askerinin yaşamını yitirdiğine işaret eden Psaki, "Bunlar çok derin endişe yaratıcı işaretler. Bölgedeki ateşkes ihlallerinden dolayı artan gerilimden duyduğumuz endişeyi NATO müttefiklerimizle görüşüyoruz." dedi.

Psaki, Rusya'ya, "tehditkar" tavrı nedeniyle uygulanması planlanan yaptırımların bu hafta uygulanmasının beklenmediğini de sözlerine ekledi.

ABD Tokyo Olimpiyatlarına katılmayı düşünüyor

Öte yandan Psaki, Japonya'da artan COVID-19 vakaları nedeniyle ABD'nin temmuz ayındaki Tokyo Olimpiyatlarına katılma konusunda fikrini değiştirmediğini ve katılımın beklendiğini söyledi.

İran'da tutuklu bulunan ABD vatandaşları konusunda bir adım atmayacaklarının sorulması üzerine Psaki, bu konuda İran ile görüşme halinde olduklarını aktardı.