Beyaz Saray'ın baş ekonomi danışmanından 'kapanma sona erebilir' mesajı!

Beyaz Saray'ın baş ekonomi danışmanı Kevin Hassett, ABD'de süren federal hükümet kapanmasının bu hafta sona erebileceğini söyledi. Ancak Demokratların müzakerelere yanaşmaması halinde, yönetimin "daha güçlü önlemler" alabileceği uyarısında bulundu.

"Bu hafta işler hızla yoluna girebilir"

CNBC'nin Squawk Box programına katılan Hassett, Senato kaynaklarından aldığı bilgilere göre, Demokratların hafta sonu yapılacak büyük çaplı "No Kings" protestoları öncesinde hükümetin yeniden açılmasına oy vermekte isteksiz olduklarını ifade etti.

Hassett, "Şimdi bu hafta işlerin çok hızlı bir şekilde yoluna girmesi ihtimali var. Ilımlı Demokratlar ilerleyecek ve hükümetin yeniden açılmasını sağlayacaklar, bu noktada da normal prosedürle müzakere etmek istedikleri her türlü politikayı müzakere edebileceğiz" dedi.

Hassett, "Schumer'in kapatması bu hafta içinde sona erecek gibi görünüyor" diye ekledi.

"Daha güçlü önlemler gündeme gelebilir"

Beyaz Saray danışmanı, çıkmazın devam etmesi halinde yönetimin Demokratları yeniden müzakere masasına döndürmek için Beyaz Saray Bütçe Direktörü Russell Vought ile birlikte "daha güçlü adımlar" atmayı değerlendireceğini açıkladı.