Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi
Lübnan Sağlık Bakanı Hasan, Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısının 135'e yükseldiğini açıkladı.
Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, "Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp var." dedi.
Beyrut'taki patlamada elektrik kurumu binası yıkıldı, Orient Queen yolcu gemisi battı
Dışişleri Bakanlığı: Beyrut'ta sahra hastanesi kuracağız
Lübnan eski Başbakanı Hariri: Dün Beyrut'u öldürdüler
Beyrut Limanı Lübnan ekonomisinin can damarı sayılıyordu
Beyrut Valisi: Limandaki patlamanın zararı 3 ila 5 milyar dolar