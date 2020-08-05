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Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanı Hasan, Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısının 135'e yükseldiğini açıkladı.

Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi
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Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, "Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp var." dedi.

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