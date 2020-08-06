Beyrut'taki patlamada ölü sayısı 145'e yükseldi
Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 145'e yükseldi.
Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 145 olurken, yaralı sayısı ise 5 bini geçti.
Lübnan'da kurtarma ekipleri önceki gün meydana gelen patlamanın ardından enkaz altında kalanların cansız bedenlerini çıkarmaya devam ederken, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 145'i buldu, yaralıların sayısı 5 bini aştı.
İlk bulgular Beyrut limanında gerçekleşen patlamanın ciddi bir ihmal sonucu yaşandığını gösteriyor.
Yetkililer 250 bin kişinin patlama nedeniyle evinde hasar meydana geldiğini söyledi. Patlamanın yol açtığı şok dalgası nedeniyle kilometrelerce karelik alanda binalar hasar gördü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kurtarma ekipleriyle birlikte Lübnan'a gitti.
Bir güvenlik kaynağı hayatını kaybedenlerin sayısının 145'i bulduğunu ve artma ihtimalinin olduğunu söyledi.
Yakınları kayıp olanlar patlamanın yaşandığı yerin çevresinde toplandı. Halk bu kadar büyük miktarda patlayıcı maddenin yıllarca güvensiz şekilde depolanmasına yoğun tepki gösteriyor.
33 yaşındaki inşaat işçisi Rabee Azar "Sorumluluktan kaçmak için birini günah keçisi ilan edecekler." dedi.
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Kaynak: Reuters