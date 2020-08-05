Beyrut’taki patlamadan iki yüzer elektrik santrali etkilenmedi

05 Ağustos 2020

MEHMET KARA

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaşanan ve kenti harabeye çeviren büyük patlama, ülkedeki enerji altyapısını da etkiledi. Kentteki enerji iletim ve dağıtım şebekesi de büyük zarar gördü.

Yüzer santraller çalışıyor

Lübnan’ın elektrik ihtiyacının önemli kısmını karşılayan, Beyrut yakınlarındaki iki yüzer santral (powership) ise patlamadan etkilenmedi. Türk şirketi Karadeniz Holding’e ait Fatma Sultan ile Orhan Bey adlı iki yüzer santral, Beyrut’ta patlamanın yaşandığı limana yaklaşık 25 kilometre mesafede kurulu bulunuyor. Karadeniz Holding yetkilileri “Ülkenin bize sağlayabildiği yakıt imkanları doğrultusunda Beyrut’taki iki santralimiz çalışmaya devam ediyor” dedi.

Çift yakıtlı ama fuel oil ile devrede

Karadeniz Holding’in çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren yüzer santralleri doğalgaz ve fuel oil ile çalışan çift yakıtlı santraller. Çoğunluğu daha temiz ve daha verimli olduğu için doğalgazdan elektrik üretiyor. Ancak Lübnan’daki Karadeniz Holding Powership’leri halen fuel oil (HFO) ile çalışmaya devam ediyor.

Toplam 370 MW'lik kurulu güç

Karadeniz Holding’in Lübnan’daki iki yüzer santrali toplam 370 MW kurulu güce sahip. Şirket yetkilileri, “Şu anda bu iki santralimizle Lübnan’ın elektrik ihtiyacının yüzde 25’ini karşılıyoruz. Bu oran dönem dönem artıyor eksiliyor. Ülkenin ihtiyacına ve talebine göre değişiklik yaşanabiliyor” dedi.

Patlamaya 25 km mesafede

Karadeniz Holding’in powership’leri (yüzer santraller) Beyrut’taki patlamanın yaşandığı limana yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunuyor. Karadeniz Holding’in iki yüzer santral için Lübnan enerji yönetimi yaptığı anlaşmaların süreleri 1.5 yıl sonra bitecek. Şirket yetkilileri, Lübnan yönetimi ile anlaşmaları yenilemeyi umuyor.