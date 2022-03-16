Biden 1,5 trilyon dolarlık bütçeyi onayladı

Biden, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nden hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratların desteğiyle geçen bütçe tasarısını Beyaz Saray'da imza töreniyle onayladı.

ABD federal hükûmetine 30 Eylül 2022'ye kadar finansman sağlayacak bütçe ile ülkede federal hükûmetin kapanmasının önüne geçildi. 2 bin 741 sayfalık bütçede, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya yönelik 13,6 milyar dolarlık yardım paketi de yer aldı.

Bütçede Savunma Bakanlığı bünyesindeki askeri harcamalar için yaklaşık 782 milyar dolar ayrıldı.

Beyaz Saray'ın COVID-19 salgınında yeni varyantlar mücadele amacıyla aşı ve tedavi için talep ettiği 20 milyar doları aşkın kaynak ise bütçede yer bulamadı.

Biden, konuya ilişkin Twitter hesabından "Ülkemizin COVID-19'la müdahalesini sürdürmek için Kongrenin derhal 22,5 milyar dolarlık acil durum fonu sağlamasına ihtiyacımız var." paylaşımında bulundu.