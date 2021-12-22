Biden, 1,75 trilyon dolarlık paket için umutlu

ABD Başkanı Joe Biden, 1,75 trilyon dolar büyüklüğündeki ekonomik planı Yeniden Daha iyi İnşa Et'i Kongre'den geçirmek için Senatör Joe Manchin ile bir anlaşmaya varma şansı olduğuna inandığını söyledi.

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Biden, "Yeniden Daha İyi İnşa Et'i gerçekleştirmek için hala bir olasılık bulunduğun düşünüyorum" dedi.

Biden, hazırladıkları ekonomik planın artan enflasyon ile mücadele için de bir araç olduğunu belirtti.

"Planın içinde yer alan her şey orta sınıf ve çalışan sınıf için fiyatları ve maliyetleri azaltacak" diye konuşan Biden, "Senatör Manchin ile bir noktada uzlaşmaya varacağız" dedi.