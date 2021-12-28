Biden, 770 milyar dolarlık savunma bütçesini onayladı

ABD Başkanı Joe Biden, 770 milyar dolar savunma harcamasına imkan veren 2022 mali yılı için hazırlanan Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı imzaladı.

Biden yaptığı açıklamada, "Yasa askeri personel ve aileleri için yaşamsal faydalar sağlayacak ve adalete erişimi güçlendirecek. Bunun yanı sıra ülkemizin ulusal savunmasını desteklemek için önemli yetkiler de içeriyor" ifadelerini kullandı.

2022 yılı savunma bütçesi geçen yıldan yüzde 5 civarında daha fazla yetki içeriyor.

Bütçede askeri personel için yüzde 2,7 ücret artışı, daha fazla uçak ve gemi satın alınması yer alıyor.

Bütçe ayrıca, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin desteklenmesi amacıyla oluşturulan Ukrayna Savunma Yardım Girişimi için 300 milyon dolar ayırıyor.