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Biden: ABD askerlerini Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine göndereceğim

ABD Başkanı Joe Biden, yakın zamanda ABD askerlerini Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine göndereceğini duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Biden, Pittsburgh kentine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Washington DC'ye dönüşte gazetecilere Ukrayna-Rusya sınırındaki gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, "ABD askerlerini Doğu Avrupa'ya ne zaman göndereceğinize karar verdiniz mi?" sorusuna, "ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine göndereceğim." yanıtını verdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, 24 Ocak Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdiklerini bildirmişti.

 