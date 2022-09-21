Biden: ABD, bu savaşın sona ermesini istiyor

ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesinden sonra ABD'nin ilk tepkisini dile getirdi.

Biden konuşmasına, "Bu tek bir adamın tercih ettiği bir savaş" sözleriyle başladı ve ABD'nin savaşın sona ermesini istediğini söyledi.

"Kimse Rusya'yı tehdit etmiyor. Ukrayna egemen bir devlettir. Birleşmiş Milletler'deki 183 ülke Rusya'nın savaşını kınıyor. 25 milyar dolardan fazla Ukrayna'ya yardımda bulunduk. ABD olarak savaşın sona ermesini istiyoruz. Buna engel olan tek aktör Rusya" ifadelerini kullanan Biden, Putin'in büyük bir staratejik hata yaptığını söyledi.

Rusya'ya yönelik yaptırımların gıda ihracatına yönelik olmadığını belirten Biden, dünyadaki gıda krizinden Rusya'yı sorumlu tuttu.

Biden, "Bizim yaptırımlarımız açık bir şekilde Rusya'yı hedefliyor. Ancak, Rusya'nın gıda ihracatına yönelik değil. Tahıl korindorundaki liman sayısını arttırmamız gerekiyor. Dünyadaki gıda konusunda yaşanan sorunlar Rusya'nın sorumluluğudur. Gıda güvenliği konusunda çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın haklarının kalan egemen ülkelerin haklarıyla aynı olduğunu belirten Biden, "Rusya'nın saldırganlığına karşı duracağız. Demokrasi ve otokrasiler arasında mücadele söz konusu. Burada demokrasiyi temel alan bir görüşü savunuyoruz. Demokrasi bizim en önemli amacımızdır." diye konuştu.