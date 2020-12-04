Biden: ABD halkından 100 gün maske takmalarını isteyeceğim

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, koronavirüs salgınını engellemek için görevdeki ilk 100 gününde Amerikan halkından maske takmalarını isteyeceğini söyledi.

CNN'e konuşan Biden, her bir Amerikalı'nın maske takması halinde COVID-19 vakalarında "önemli bir azalma" olacağını belirtti.

Biden ayrıca, tüm kamu binalarında maske takılması talimatı da vereceğini belirtti.

Biden, alınan yeni önlemler sayesinde günlük vaka sayısında önemli bir düşüş beklediklerini ve ekonomik faaliyetlerin durdurulmasına gerek olmadığını söyledi.

COVID-19 salgınında ABD'de 14 milyon vaka kayıtlara geçti ve 275 bin kişi hayatını kaybetti.