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Biden, Afganistan konusunda bugün açıklama yapacak

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yaşanan olaylara seyirci kalmakla eleştirilen ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki son duruma ilişkin bugün Beyaz Saray'da bir açıklama yapacağını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Başkanı Biden, Afganistan konusunda yerel saatle 15.45'te (TSİ 22.45) Amerikalılara seslenecek.

Biden'ın Kabil'deki son gelişmeleri ve ABD'nin tahliye operasyonunu değerlendirmesi bekleniyor. Biden, Afganistan'daki süreci iyi yönetememekle eleştiriliyordu.

Biden, temmuzda yaptığı bir açıklamada, Taliban'ın ülkeyi kontrolü altına alamayacağını iddia etmişti.

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