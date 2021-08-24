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Biden, Afganistan'daki tahliyeyi 31 Ağustos'ta bitirecek

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki tahliye işlemlerini 31 Ağustos'ta bitirme kararı aldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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ABD basınının Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Biden bu sabah G-7 liderleri ile yaptığı görüşmenin ardından Afganistan'daki tahliye ve çekilme sürecine ilişkin kararını verdi.

Yetkililer, dün Pentagon'un Biden'a tahliye sürecini 31 Ağustos'tan sonrasına uzatmaması yönünde tavsiye verdiğini, Biden'ın ise bu tavsiyeye uyarak 31 Ağustos tarihine sadık kalacağını aktardı.

Ayrıca yetkililer, Biden'ın bu sürenin uzaması durumunda Pentagon'dan acil durum planı hazırlamasını istediğini de sözlerine ekledi.

Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, bugün düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'dan tahliyelerin, yabancı güçlerin geri çekilmesi için belirlenen 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerektiğini söylemişti.

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