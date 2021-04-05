“Biden altyapı planı bütçesini 615 milyar dolara çekerse Kongre’de onaylanır”

ABD’de, Cumhuriyetçi Senatör Roy Blunt ABD Başkanı Joe Biden yönetimini 2 trilyon dolarlık altyapı planını yaklaşık 615 milyar dolara düşürmeye ve fiziksel altyapıyı yeniden inşa etmeye odaklanmaya çağırdı.

Fox News’a bir röportaj veren ABD’nin Missouri eyaleti Senatörü Roy Blunt, Başkan Biden’ın altyapı planın sadece yüzde 30’unun geleneksel altyapıya odaklandığına işaret ederek, planın bütçesinin 615 milyar dolara çekildiği takdirde ABD Kongresi’nde hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından onaylanacağını söyledi.

Blunt yatırımlar konusunda, “Yollar, köprüler, limanlar ve havalimanlarına ve hatta yeraltı su sistemlerine bakıldığında paketin bütçesinin yüzde 30’undan daha az bir tutar gerektiği görülüyor dedi.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Mitch McConnell, geçen hafta 2 trilyon dolarlık paketin Cumhuriyetçilerden destek almayacağını söylemişti.