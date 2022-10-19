Biden ara seçim öncesi zorda

ABD’de 8 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken enflasyon endişelerinin artmasıyla birlikte anketlere göre Cumhuriyetçiler az farkla da olsa Demokratlar karşısında avantajlı görünüyor. New York Times gazetesinin anketine katılanların yüzde 49’u 8 Kasım’da Cumhuriyetçi adaya; yüzde 45’i ise Demokrat adaya oy vermeyi planladığını söyledi. Eylül ayında yapılan ankette Demokratlar yarışı Cumhuriyetçiler’in bir puan önünde götürüyordu. Katılımcıların yüzde 44’ü ekonomideki duruma ilişkin endişelerin ABD’nin önündeki en önemli mesele olduğu görüşünde. Bu oran Temmuz ayında yapılan ankette yüzde 36 seviyesindeydi.

Yüzde 70 gidişattan rahatsız

Associated Press tarafından yapılan başka bir anket de ABD’li seçmenin yüksek enflasyon nedeniyle finansal olarak savunmasız hissettiğini ortaya koydu. AP’ye göre, katılımcııların yaklaşık yüzde 46'sı kişisel mali durumunu “zayıf” olarak tanımlıyor. Bir önceki ankette kişisel mali durumunun zayıf olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 37 olarak açıklanmıştı. Bir önceki ankette mali durumunu “iyi” olarak tanımlayanların oranı da yüzde 54’e düşmüş durumda. Çok sayıda seçmen fiyat artışlarının Biden'ın kontrolünün ötesinde olduğunu söylese de, başkanın genel olarak ekonomi yönetimindeki performansını onaylamamaları dikkat çekiyor. AP anketine göre seçmenlerin yüzde 70’i genel gidişattan memnun olmadığını belirtiyor. Fitch büyüme tahminini düşürdü Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD'nin 2022 ve 2023 büyüme tahminlerini düşürdü. CNN'de yer alan ve Fitch'in bir raporuna dayandırılan habere göre kurum, enflasyonun ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının, ekonomiyi 1990'daki resesyona benzer bir sürece sokacağı uyarısında bulundu. Fitch ABD ekonomisinin, Haziran ayında %1.5 olarak açıkladığı büyüme beklentisini ise %0.5 olarak aşağı yönlü revize etti. Ankete göre Demokratlar kürtaj politikası, sağlık ve oy hakkı yasaları konusunda avantajlı konumda. Kürtaj politikasında Demokratlar’a güvenenlerin oranı yüzde 45 iken Cumhuriyetçiler’e güvenenlerin oranı yüzde 22.

En kritik ara seçim

ABD tarihinin en kritik ara seçimlerinden biri olacağı ve 2024 seçimleri öncesi siyasi tabloyu önemli ölçüde etkileyeceği belirtilen Kongre ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi’nin tamamı Senato'nun da üçte biri için oy kullanılacak. Kongre'de çoğunluğu elinde bulunduran Demokratlar için bir bakıma güven oylaması niteliği taşıyacak seçimler öncesinde ekonominin içinde bulunduğu durum ve Biden'ın popülaritesindeki düşüş Demokratların Kongre'de çoğunluğu kaybetme olasılığını da gündeme getiriyor. ABD’de geçen hafta açıklanan verilere göre TÜFE eylül ayında yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde artış kaydederken yıllık TÜFE de yüzde 8,2 ile beklentileri aştı. Çekirdek enflasyon yıllık bazda 1982'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Analistler beklenenden fazla artan TÜFE verisinin enflasyonist baskıların devam ettiğini gösterdiğini ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 75 baz puanlık faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentiyi güçlendirdiğine dikkat çekiyorlar. ABD’nin en büyük bankalarından JP Morgan Chase’in CEO’su Jamie Dimon geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada ABD ekonomisi için yumuşak inişin olası olmadığını söyledi.