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Biden, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelerek ikili ilişkileri ele aldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi kapsamında ülkede bulanan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, görüşmede iki ülke arasında stratejik ilişkileri geliştirme yolları, çeşitli alanlarda iş birliği ve kalkınma fırsatları ele alındı.

Ayrıca görüşmede ABD ve BAE'yi ilgilendiren, ortak koordinasyon gerektiren bölgesel ve küresel meseleler masaya yatırıldı.

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