Biden Beyaz Saray için hazırlık yaparken, Trump mitingler düzenleyecek

09 Kasım 2020

ABD'de geçen hafta salı günü yapılan seçimlerde oyların küçük bir bölümünün sayım işlemi devam etse de Joe Biden, seçim araştırma ve yayın kuruluşlarına göre başkanlık koltuğuna oturmasını sağlayacak kadar eyalette zafer kazanmış oldu.

Ocak ayına kadar koltukta kalmaya devam edecek olan Donald Trump ve Kongre'deki pek çok Cumhuriyetçi ise seçim sonuçlarını kabul ettiğini gösteren herhangi bir açıklama yapmadı.

Seçim ekibinin sözcüsü Tim Murtaugh, Trump'ın seçim sonuçlarına itirazına kamuoyu desteğini artırmak için bir dizi miting düzenleyeceğini söyledi. Trump ayrıca bazı eyaletlerde oyların yeniden sayımını isteyecek. Pek çok eyaletin seçim yetkilileri ise seçimlerde büyük ölçekli bir usulsüzlük gözlenmediğini ifade ettiler.

Başkan seçilmek için Seçiciler Kurulu'nda gereken 270 delegeden fazlasını almayı garantileyen Biden, cumartesi günü ulusal birlik çağrısında bulundu. Ekibi ise 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturduğunda mücadele etmesi gereken salgın hastalık ve ekonomik sorunlar için hazırlık yapmaya başladı.

Seçim ekibinin sözcüsü Kate Bedingfield, Biden'in koronavirüs salgını eylem heyeti üyelerini pazartesi günü açıklayacağını söyledi.

Biden ayrıca göreve gelince ABD'li kurumların başına atayacağı yetkilileri de belirlemeye başladı.

ABD'nin müttefikleri Biden'i tebrik ettiler

Donald Trump henüz kabul etmese de ABD'nin en büyük ve en yakın müttefiklerinden bazıları, Joe Biden'i başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından tebrik ettiler.

G7 ve NATO ortakları olmasına rağmen Trump yönetimiyle ilişkileri gergin olan Almanya, Kanada ve Fransa, ABD'nin büyük televizyon kanallarının ilan etmesinden kısa süre sonra Biden'in zaferini ilk tanıyanlar arasındaydı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Twitter'da yaptığı açıklamada Başkan Biden ile gelecekteki iş birliğini dört gözle beklediğini ve büyük zorlukların üstesinden gelmek için transatlantik dostluklarının devam etmesinin gerektiğini söyledi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, birçok ülkenin Trump ile tartıştığı bir konu olan iklim değişikliği de dahil olmak üzere yeni yönetimle birlikte "dünyanın en büyük zorluklarıyla" mücadele etmeyi dört gözle beklediğini söyledi.

Trump ile çok daha sorunsuz bir ilişkisi olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Biden'i tebrik ederken iklim değişikliği temasını da ele aldı.

Johnson, "ABD en önemli müttefikimiz ve iklim değişikliğinden ticaret ve güvenliğe kadar ortak önceliklerimiz üzerinde birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

Washington, çarşamba günü sera gazı emisyonlarını sınırlama konusundaki Paris anlaşmasından resmen ayrılarak Trump'ın taahhüdünü yerine getirmişti. Biden, seçilirse anlaşmaya yeniden katılacağına söz vermişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter'da yaptığı açıklamada, "Amerikalılar kendi başkanlarını seçti. Bugünün zorluklarının üstesinden gelmek için yapmamız gereken çok şey var. Birlikte çalışalım!" dedi.

Pek çok lider Trump'tan bahsetmedi, ancak İspanya'nın aşırı solcu başbakan yardımcısı Pablo Iglesias, Trump'ın başkanlık görevinden ayrılmasının dünya çapında aşırı sağı zayıflatacağını söyledi.

Iglesias Twitter'da yaptığı açıklamada, "Trump'ın seçimi kaybettiği doğrulandı. Küresel aşırı sağ en güçlü siyasi varlığını kaybettiği için bu gezegen adına iyi bir haber." dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile yakın kişisel bağları olan Donald Trump'ın seçimleri kaybetmesinden 24 saat sonra Suudi Arabistan Joe Biden'i seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

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Kaynak: Reuters