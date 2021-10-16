Biden, Bill Clinton ile telefonda görüştü

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, "Biden ve Clinton çok yakın zamanda tekrar görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Başkan Biden, eski Başkan Clinton'a acil şifalar diledi." açıklamasını yaptı.

"Clinton'ın ciddi bir şeyi yok"

Biden, Connecticut'tan Washington'a dönerken gazetecilere "Clinton'ın ciddi bir şeyi yok." dedi.

Bill Clinton'ın doktorları perşembe günü eski ABD Başkanı'nın 12 Ekim Salı günü California'daki bir hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

Açıklamada, Clinton'ın yakın gözlem ve antibiyotik tedavisi için hastanede tutulduğuna işaret edilerek, "İki günlük tedavinin ardından Clinton'ın kan değerleri düzeliyor ve antibiyotiklere iyi cevap veriyor." bilgisi paylaşılmıştı.

California'daki hastane ekiplerinin Clinton'ın New York'taki sağlık ekibiyle yakın temas halinde olduğu aktarılan açıklamada, "Clinton'ın yakın zamanda evine döneceğini umuyoruz." ifadesine yer verilmişti.

Önlem amaçlı yoğun bakımda tutuluyor

Öte yandan Amerikan basınına konuşan bazı kaynaklar, Clinton'ın sepsis nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve önlem amaçlı yoğun bakımda tutulduğunu kaydetmişti.

1993-2001 yılları arasında ABD'nin 42. başkanlığı görevini üstlenen Clinton, başkan seçilmeden önce de 12 yıl Arkansas Valisi olarak görev yapmıştı.