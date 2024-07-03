Biden canlı yayın başarısızlığını 'jet-lag'e bağladı
ABD Başkanı Biden, Virginia'da düzenlenen bağış toplama etkinliğindeki konuşmasında, 27 Haziran gecesi yapılan canlı yayın tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden, rakibi Donald Trump'la yaptığı ilk canlı yayın tartışmasındaki zayıf performansını, çok seyahat etmesine ve 'jet-lag'e bağladı ve "Sahnede neredeyse uyuyakalıyordum" dedi.
Rakibi Trump'la yaptığı canlı yayın tartışmasından önce çok fazla seyahat ettiğini ve bunun akıllıca olmadığını vurgulayan Biden, münazarada sergilediği zayıf performansı 'jet-lag'e bağlayarak "Personelimi dinlemedim. Sahnede neredeyse uyuyakalıyordum. Bu bir mazeret değil, sadece bir açıklama" ifadelerini kullandı.
Eleştiri yağmuru
Biden, Trump ile birlikte katıldığı canlı yayın münazarasında ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a 'başkanlık seçimlerinden çekilmesi' çağrısı yapılmıştı.
Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.