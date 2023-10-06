Biden, Çin Devlet Başkanı Xi ile Kasım'da ABD'de görüşmeyi planlıyor

ABD ve Çin, sorunlu ilişkilerini çözmeye çalışırken; Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında gelecek ay San Francisco'da yüz yüze bir görüşme yapılmasını planlıyor.

Washington Post'ta yer alan haber üst düzeydeki ABD'li yetkililere dayandırıldı.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ilişkiler son yıllarda Tayvan, koronavirüs salgını, casusluk iddiaları, insan hakları sorunları ve gümrük vergileri gibi birçok sorun nedeniyle gerilmişti.

ABD'li yetkililerden biri, görüşme olasılığının "son derece yüksek" olduğunu belirtti ve "(planlama) sürecine başlıyoruz" dedi.