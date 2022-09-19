Biden: Çin saldırırsa Tayvan’ı koruruz

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in işgal başlatması durumunda ABD'li silahlı kuvvetlerin Tayvan'ı savunacağını ifade etti.

Biden'ın Tayvan'ın işgal edilmesi halinde ABD'nin vereceği karşılık hakkında yaptığı bugüne kadar ki en net açıklamanın Beijing'in tepkisini çekeceği düşünülüyor.

CBS'in 60 Minutes yayınına katılan Biden, işgal durumunda ABD'li kuvvetlerin Tayvan'ı savunup savunmayacağı konusunda yöneltilen soruya, "Evet, daha önce benzeri görülmemiş bir saldırısı olması durumunda savunacak" cevabını verdi.

Biden, cevabı netleştirmek için yöneltilen ve ABD askerlerinin Ukrayna'daki durumun aksine Çin'in ada ülkesini işgal etmesi durumunda Tayvan'ı savunup savunmayacağı sorusuna da "Evet" diyerek cevap verdi.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı "ABD hükümetinin Tayvan'ın güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını yeniden teyit ettiği için" Biden'a teşekkürlerini sundu.

Biden'ın ifadeleri, ABD'nin uzun süredir Tayvan politikası kasıtlı olarak yürüttüğü muğlaklığı azaltan açıklamaların en sonuncusu olarak görülse de, ABD'li kuvvetleri Tayvan'ı savunmak için görevlendirmek konusunda bugüne kadar yapılan en kesin açıklama olma özelliği taşıyor.

ABD, Tayvan'a bir askeri saldırı gerçekleşmesi durumunda yanıt verip vermeme konusunda uzun yıllardır "stratejik muğlaklık" üzerine kurulu bir politika sürdürüyordu.

Beyaz Saray sözcüsü, Biden açıklamaları ardından iletilen soruya verdiği yanıtta ABD'nin Tayvan politikasının değişmediğini belirtti. Sözcü, "Başkan, yıl başında Tokyo'daki açıklamaları da dahil olmak üzere daha önce Tayvan politikasının değişmediğini belirtti. Bu durum doğruluğunu koruyor" dedi.