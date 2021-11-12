Biden, Çinli şirketleri kısıtlayan yasayı imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenliğe tehdit olarak görülen Çinli Huawei Technologies Co ve ZTE Corp şirketlerinin ABD'nin düzenleyici kurumundan yeni ekipman lisansları almasını engellemek için hazırlanan yasayı imzaladı.

ABD hükümetinin Çinli telekomünikasyon ve teknoloji şirketlerini kısıtlama hamlesinin son örneği olan Güvenli Ekipman Yasası 28 Ekim'de ABD Senatosu tarafından oy birliğiyle, ekim ayının ortasında da Temsilciler Meclisi'nde 4'e karşı 420 oyla kabul edilmişti.

Yasanın imzalanması Biden'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapmayı planladığı videokonferans görüşmesinin birkaç gün öncesinde gerçekleşti. Reuters daha önceki yaptığı haberde ticaret, insan hakları ve askeri faaliyetler konusundaki gerilimin sürdüğü bir atmosferde olacak görüşmenin pazartesi yapılmasının planlandığını belirtmişti.

Yeni yasaya göre, Federal Communications Commission (FCC) düzenleyici kurulu ABD'nin ulusal güvenliğine kabul edilemez risk oluşturabilecek ekipmanlara yönelik izin başvurularını artık inceleyemeyecek ya da onaylayamayacak.

FCC Başkanı Brendan Carr, 2018'den bu yana Huawei'nin 3,000'den fazla başvurusunu onayladıklarını açıkladı.