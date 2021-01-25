Biden, COVID-19 tedbirlerini sıkılaştıracak

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, İrlanda ve Brezilya’dan gelen yolcular için yeniden ülkeye girişleri askıya alacağı ve Güney Afrika’yı da listeye eklemek istediği duyuruldu.

CNBC’nin haberine göre, eski başkan Donald Trump’ın, ülkeye giriş yapanların gerekli testleri yaptıracağına ve ABD ile işbirliği halinde olacağına güveninin tam olduğunu iddia ederek kaldırdığı ABD’ye giriş yasakları, 12 Ocak tarihinde yeniden yürürlüğe alınarak söz konusu ülkelerden gelen yolcuların negatif sonuçlu bir COVID-19 testi sunmalarını öngörüyor.

Biden’ın bu önleme, COVID-19 virüsünün daha bulaşıcı varyantının Güney Afrika’da görülmesi üzerine, bu ülkeyi de dahil edeceği öngörülüyor.