Biden, Cumhuriyetçilerin ABD ekonomisine yaklaşımını eleştirdi

Beyaz Saray’daki hükümetin ekonomi ve bütçe açığını azaltma politikaları hakkında konuşan Biden, Kongredeki Cumhuriyetçi üyelerle aralarındaki ekonomik vizyon farklılıklarına değindi. Biden, "Kongredeki Cumhuriyetçiler, Demokratları büyük harcama yapmakla adlandırmayı severler ve kendilerinin her zaman daha az federal harcama yaptıklarını iddia ederler. Gerçeklere bakalım. Trump’ın başkan olduğu dönemde, pandemiden önce de sonra da federal bütçe açığı her yıl arttı.” diye konuştu.

Biden, Trump yönetiminde yüksek gelirlilere ve şirketlere yapılan 2 milyar dolarlık vergi indirimine işaret ederek, "Bu, ezici bir çoğunlukla zenginlere ve en büyük şirketlere fayda sağladı ve bütçe açığını önemli ölçüde artırdı." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçilerin orta kesimden ziyade büyük şirketlerin çıkarına çalıştığını savunan Biden, "Biz benzin fiyatlarını aşağı çekmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ancak Cumhuriyetçiler buna karşı çıkıyor ve Wall Street kendini iyi hissettiği sürece sokakta ne olduğunu önemsemiyorlar." diye konuştu.

Biden, şunları kaydetti:

"Ekonomi hakkında endişeleriniz varsa, bunu da bilmeniz gerekiyor; Cumhuriyetçi liderlik ve Kongre, tarihimizde ilk kez ABD'nin tam inancını ve kredisini tehdit ederek, sosyal güvenlik sağlık hizmetleri harcamalarını kesme taleplerine boyun eğmezsek, ABD'yi temerrüde düşürerek gelecek yıl ekonomiyi çökerteceklerini açıkça belirtti. Evet, bunu doğru duydunuz."

Kongrede Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elde etmesi halinde uygulanmasını talep edecekleri ekonomik önerilerin enflasyonu daha da azdıracağını savunan Biden, "Amerikan ekonomisinin temellerini tehdit edecekler. Önerdikleri her şey enflasyonu daha da kötüleştirecek." dedi.

8 Kasım’da yapılacak ara seçimlerin bir "referandum" değil "tercih" olacağını söyleyen Biden, ekonomide görülen iyileşmelerin Demokratlara doğru yönelişe yansımaları olacağını kaydetti.

Biden, ekonomi konusunda doğru bir istikamette olduklarını belirterek, "Bu zor dönemi atlatmak için dünyadaki birçok ülkeden daha iyi pozisyondayız. Enflasyon bütün dünyada kötü. Dolayısıyla inancınızı kaybetmeyin." dedi.