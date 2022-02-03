Biden, DEAŞ liderinin öldürüldüğünü duyurdu
ABD Başkanı Biden, Suriye'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ’ın lideri el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ’ın lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby yaptığı yazılı açıklamada, “ABD Merkez Komutanlığı kontrolündeki ABD Özel Harekat kuvvetleri, Suriye'nin kuzeybatısında terörle mücadele görevi gerçekleştirdi. Görev başarılı oldu. ABD tarafında can kaybı olmadı." ifadelerini kullanmıştı.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD'nin operasyonunda 2'si çocuk, 1'i kadın olmak üzere 9 kişinin öldüğünü bildirmişti.