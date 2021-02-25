Biden, dışa bağımlılığı azaltacak

ABD Başkanı Joe Biden tıbbi malzemeden elektrikli araçlara kadar birçok sektörü etkileyen küresel düzeyde bilgisayar çipi eksikliği sorununu çözmeyi hedefleyen bir kararnameye imza attı.

Biden, ABD’de yarı iletken üretimini arttırmayı destekleyen yasa için kaynak arayışına gireceğini de belirtti. Biden, Kongre’nin yasa için 37 milyar dolar kaynağa ihtiyacı olduğunu belirtti.

Kongre’nin her iki partiden üyeleri ve sektörün liderleri tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıların neden olabileceği potansiyel sorunlar konusunda yönetime uyarıda bulunmuştu. Corona virüsü salgını, ABD’nin yarı iletken üretimi gibi bazı alanlarda yurt dışı tedarik zincirine bağımlı durumda olmasından kaynaklanan sorunları gün yüzüne çıkarttı.

Biden’ın imzaladığı kararnameye göre aralarında yarı iletkenlerin ve elektrikli araçlarda kullanılan gelişmiş bataryaların da yer aldığı önemli ürünler 100 günlük bir değerlendirme sürecinden geçirilecek.

Biden kararnamenin yarı iletkenlerin yanı sıra nadir bulunan madenleri, ilaç ve içeriğindeki maddeleri ve gelişmiş bataryaları kapsayacağını kaydetti.

Kararname ayrıca endüstri genelinde yıl boyunca sürecek uzun soluklu bir değerlendirme yapılarak politika önerilerinin belirlenmesini sağlayacak.

Uzun vadeli değerlendirmeye dahil olacak sektörler arasında savunma, kamu sağlığı, iletişim teknolojileri, ulaştırma, enerji ve gıda üretimi yer alıyor.

Amerika, bu ürünlerin ithalatında yabancı ülkelere giderek daha çok bağımlı hale gelmişti. Biden, ABD’nin kriz anında dışa bağımlılığını azaltmayı ve kendi kendine yetecek hale gelmesinin hedeflendiğini söyledi.

Biden bu amaçla yönetiminin üst düzey yetkililerine sektörün liderleriyle görüşerek çözüm önerileri belirlemeleri talimatını verdiğini kaydetti. Biden “Yarı iletken üreticileri ve tedarik zincirindeki diğerlerine erişerek üretimi arttırmalarını ve şu an yaşadığımız dar boğazdan çıkmamıza yardım etmelerini istiyoruz” diye konuştu.

Bilgisayar çipi olarak da bilinen yarı iletkenler telefonları, elektrikli araçları ve bazı tıbbi cihazları çalıştırmak için kullanılıyor.

Joe Biden her iki partiden Kongre üyeleriyle bu konuda yaptığı görüşmenin “çok verimli” geçtiğini söyledi. Görüşmedeki işbirliği ruhunu öven Biden “Aynı eski günlerdeki gibiydi, insanlar aynı görüşteydi” sözlerini kullandı.

Yarı iletkenlerin tedarikinde yaşanan sorunlar şimdiden birçok şirketi etkilemiş durumda. Amerika'daki otomotiv devlerinin hemen hepsi, çip erişiminde yaşanan zorluklar nedeniyle üretimde kesintiye gitmek zorunda kaldı. Birçok firma, az satan araçların imalatını azalttı.