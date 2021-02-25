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Biden, dışa bağımlılığı azaltacak

ABD Başkanı Joe Biden, üretimde dışa bağımlılığı azaltacak kararnameyi imzaladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Başkanı Joe Biden tıbbi malzemeden elektrikli araçlara kadar  birçok sektörü etkileyen küresel düzeyde bilgisayar çipi eksikliği  sorununu çözmeyi hedefleyen bir kararnameye imza attı.

Biden, ABD’de yarı iletken üretimini arttırmayı destekleyen yasa  için kaynak arayışına gireceğini de belirtti. Biden, Kongre’nin yasa  için 37 milyar dolar kaynağa ihtiyacı olduğunu belirtti.

Kongre’nin her iki partiden üyeleri ve sektörün liderleri tedarik  zincirinde yaşanan sıkıntıların neden olabileceği potansiyel sorunlar  konusunda yönetime uyarıda bulunmuştu. Corona virüsü salgını, ABD’nin  yarı iletken üretimi gibi bazı alanlarda yurt dışı tedarik zincirine  bağımlı durumda olmasından kaynaklanan sorunları gün yüzüne çıkarttı.

Biden’ın imzaladığı kararnameye göre aralarında yarı iletkenlerin  ve elektrikli araçlarda kullanılan gelişmiş bataryaların da yer aldığı  önemli ürünler 100 günlük bir değerlendirme sürecinden geçirilecek.

Biden kararnamenin yarı iletkenlerin yanı sıra nadir bulunan  madenleri, ilaç ve içeriğindeki maddeleri ve gelişmiş bataryaları  kapsayacağını kaydetti.

Kararname ayrıca endüstri genelinde yıl boyunca sürecek uzun  soluklu bir değerlendirme yapılarak politika önerilerinin  belirlenmesini sağlayacak.

Uzun vadeli değerlendirmeye dahil olacak sektörler arasında  savunma, kamu sağlığı, iletişim teknolojileri, ulaştırma, enerji ve  gıda üretimi yer alıyor.

Amerika, bu ürünlerin ithalatında yabancı ülkelere giderek daha  çok bağımlı hale gelmişti. Biden, ABD’nin kriz anında dışa  bağımlılığını azaltmayı ve kendi kendine yetecek hale gelmesinin  hedeflendiğini söyledi.

Biden bu amaçla yönetiminin üst düzey yetkililerine sektörün  liderleriyle görüşerek çözüm önerileri belirlemeleri talimatını  verdiğini kaydetti. Biden “Yarı iletken üreticileri ve tedarik  zincirindeki diğerlerine erişerek üretimi arttırmalarını ve şu an  yaşadığımız dar boğazdan çıkmamıza yardım etmelerini istiyoruz” diye  konuştu.

Bilgisayar çipi olarak da bilinen yarı iletkenler telefonları,  elektrikli araçları ve bazı tıbbi cihazları çalıştırmak için  kullanılıyor.

Joe Biden her iki partiden Kongre üyeleriyle bu konuda yaptığı  görüşmenin “çok verimli” geçtiğini söyledi. Görüşmedeki işbirliği  ruhunu öven Biden “Aynı eski günlerdeki gibiydi, insanlar aynı  görüşteydi” sözlerini kullandı.

Yarı iletkenlerin tedarikinde yaşanan sorunlar şimdiden birçok  şirketi etkilemiş durumda. Amerika'daki otomotiv devlerinin hemen  hepsi, çip erişiminde yaşanan zorluklar nedeniyle üretimde kesintiye  gitmek zorunda kaldı. Birçok firma, az satan araçların imalatını  azalttı.