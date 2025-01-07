Biden, doğal gaz sondajını yasaklamak için düğmeye bastı

20 Ocak't ABD Başkanlığı görevini seçilmiş başkan Donald Trump'a devredecek olan Joe Biden, ABD kıyı sularının çoğunda yeni açık deniz petrol ve doğal gaz sondajını yasaklamak için düğmeye bastı.

Biden'ın bu tutumu, göreve gelecek Trump yönetiminin eylemlerini engellemek için son dakika çabası olarak yorumlanıyor.

Görev süresi iki hafta sonra dolacak olan Biden, Doğu ve Batı kıyıları, Doğu Meksika Körfezi ve Alaska'nın Kuzey Bering Denizi bölümleri boyunca açık deniz alanlarını gelecekteki petrol ve doğal gaz kiralamasından korumak için federal Dış Kıta Sahanlığı Arazileri Yasası kapsamındaki yetkiyi kullandığını söyledi.

"Kıyılarımızı koruma zamanıdır"

Biden konuyla ilgili pazartesi günü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kararım, kıyı topluluklarının, işletmelerin ve plaj müdavimlerinin uzun zamandır bildiklerini yansıtıyor. Bu kıyılarda sondaj yapmak, değer verdiğimiz yerlere geri dönüşü olmayan zararlar verebilir ve ulusumuzun enerji ihtiyaçlarını karşılamak için gereksizdir. İklim krizi ülke genelindeki toplulukları tehdit etmeye devam ederken ve temiz enerji ekonomisine geçiş yaparken, şimdi bu kıyıları çocuklarımız ve torunlarımız için koruma zamanıdır."