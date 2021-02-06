Biden, Husileri 'terör' listesinden çıkarıyor

ABD'de Joe Biden yönetiminin, Donald Trump'ın son günlerinde "yabancı terör örgütleri" listesine eklediği Husileri listeden çıkarmaya hazırlandığı bildirildi.

ABD medyasına açıklama yapan ve adı açıklanmayan üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Biden yönetiminin söz konusu adımla ilgili Kongreyi bilgilendirdiğini duyurdu.

Buna göre Biden yönetimi, kısa süre içinde çalışmasını tamamlayarak Yemen'deki Husileri "yabancı terör örgütleri" listesinden resmen çıkaracak.

Yeni yönetimin Husilere bakışında herhangi bir değişiklik olmadığını vurgulayan yetkili, söz konusu adımın Yemen'deki insani krizin daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla atıldığını belirtti.

Yetkili, "Bu adımımız, dünyadaki en kötü insani krizi daha da derinleştirecek olan ve önceki yönetimin son dakikada yaptığı (Husileri terör örgütü listesine eklemesi) işlemin insani sonuçları sebebiyle atılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Trump yönetimi, 20 Ocak'ta görevi devretmeden kısa süre önce Husileri terör örgütleri listesine eklediğini duyurmuş, söz konusu karar Yemen'deki insani krizi daha da derinleştireceği endişesiyle tepki çekmişti.

ABD, operasyonlar için verdiği istihbarat danışmanlık desteğini de kesti

ABD yönetiminin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) Yemen'deki operasyonlarda verilen desteğin sonlandırıldığını duyurması üzerine Pentagon konuyla ilgili detayları paylaştı.

Günlük basın toplantısında sorulara yanıt veren ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, "Başkan'ın dünkü talimatı üzerine, Savunma Bakanlığı, istihbarat, bazı danışmanlık ve taktik desteklerin de dahil olduğu muharebe dışı desteklerin tamamını kesti." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın halen ABD'nin ortağı olduğunu ancak Biden'ın talimatının Yemen'deki operasyonlarla ilişkili olduğunu ifade etti.

Kirby, ABD'nin Suudi Arabistan'a verdiği destekleri gözden geçirme sürecinin devam ettiğini belirtti.

Biden, önceki gün yaptığı açıklamada, ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı askeri yardımı kestiğini duyurmuştu.