Biden: İki büyük Rus finans şirketine ve Ordu Bankası'na yaptırım kararı aldık

Biden'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:



"Putin, Ukrayna'nın 2 bölgesini bağımsız olarak resmen tanıdığını söyledi. Şu anda Ukrayna'nın bölgelerinde hak iddia etti. Bu Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcıdır. Ben de yaptırımlara başlayacağım. 2014'te uyguladıklarımızdan daha fazla olacak. Putin bölgeyi ele geçirmek istedi, bu uluslararası hukuka aykırıdır.

Rusya'ya bugün ilk yaptırımları açıklıyorum. Rusya durumu arttırırsa biz de yaptırımları arttırırız. İki büyük Rus finans şirketine ve Ordu Bankası'na yönelik yaptırım kararı aldık. Daha sonra Rusya'nın borcuna da yönelik yaptırım uygulayacağız. Rusya Batı'dan borç alamayacak ve ticaret yapamayacak. İleriki günlerde Rusya'nın elit ailelerine de yaptırım yapacağız. Kuzey Akım 2'nin ilerletilmemesi üzerine de mutabık kaldık. Rusya agresifliğini devam ettirirse daha fazla yaptırıma maruz kalacak.

Rusya Ukrayna'ya yeniden saldıracak

Ukrayna'da başkent ve şehirlere tehditler var. 150 binden fazla Rus askerleri bölgede. Rusya Ukrayna sınırına giderek yaklaşıyor. Karadeniz'de donanmaları dolanıyor. Sınırda kan bankaları hazırlıyorlar. Savaş yapmayacaksanız ne yapacaksınız kan bankalarını?

Şimdi de politik provokasyon yapılıyor. Bu da uluslararası hukukun ihlalidir. Putin, Rusya parlamentosundan onay aldı. Bu da daha fazla askeri harekat için yolu açıyor."