Biden ile Putin ilk kez yüz yüze görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşen zirve sona erdi.

Cenevre'de, Kasım 1985'te dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ile eski SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov arasında yapılan tarihi zirveden 36 yıl sonra, ABD-Rusya zirvesi heyecanı yaşandı.

İki lider zirvenin yapılacağı Leman Gölü (Cenevre Gölü) kıyısındaki Parc de La Grange villasına TSİ 13.25 sularında geldi.

Görüşme öncesi kısa açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden’a şahsen görüşme girişimi için teşekkür ederek “Uzun bir yolculuk yaptınız, çok çalıştınız. Ancak Rus-Amerikan ilişkilerinde en yüksek seviyede ele alınması gereken birçok sorun birikti. Görüşmemizin yapıcı geçeceğini umuyorum.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden da Putin ile iki ülke arasındaki iş birliği ve karşılıklı menfaat alanlarını belirlemeye çalışacaklarını belirterek "Yüz yüze görüşmek her zaman daha iyidir." dedi.

Uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği, 1000'den fazla gazetecinin akredite edildiği zirvenin yapılacağı villanın yakınında uluslararası basın merkezi kuruldu.