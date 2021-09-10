Biden ile Xi, 7 ay sonra ilk kez telefonda görüştü

Biden ile Xi arasında görüşme, Biden yönetiminin Çin politikasına yönelik geniş kapsamlı bir gözden geçirmeyi tamamlamak için çalıştığı bir dönemde gerçekleşti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "İki lider çıkarlarımızın birleştiği alanlarda ve çıkarlarımızın, değerlerimizin ve bakış açılarımızı ayrıştığı konularda geniş kapsamlı ve stratejik bir görüşme gerçekleştirdiler" ifadelerine yer verildi.

Biden yönetiminden üst düzey bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, Biden ile Xi ekonomik konuların yanı sıra, iklim değişliği ve COVID-19 salgınını da ele aldılar.

Çin basını da Xi ile Biden arasında samimi ve detaylı bir görüşme yapıldığını, tarafların bu görüşmelerin sıklıkla tekrarlanması, çalışma grupları seviyesinde iletişimin artırılması konusunda görüş birliğine vardıklarını yazdı.