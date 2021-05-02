Biden İran’ın 7 milyar dolarını serbest bırakabilir

Nükleer anlaşmaya tekrar geri dönmesi beklenen ABD’nin İran’a yaptırımların çoğunu kaldırabileceği, petrol gelirlerinden elde ettiği ancak dondurulan milyarlarca doların da serbest bırakabileceği öne sürülüyor.

Lübnan kanalı el Meyadin, İranlı kaynaklara dayandırdığı haberinde ABD Başkanı Joe Biden’ın İran’ın dondurulan 7 milyar dolarlık mal varlığını serbest bırakabileceğini iddia etti. Haberde Tahran yönetiminin hem ABD hem de İngiltere ile tutuklu takası yapılabileceği de öne sürüldü. ABD ve İngiltere Dışişleri tutuklu takasına ilişkin iddiaları reddetti.

İhracatı 34 milyar dolara yükseldi

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Gümrük Sözcüsü Seyyit Ruhullah Latifi, ABD yaptırımları nedeniyle ekonomide zor günler yaşayan ülkesinin 21 Mart 2020 ile 21 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdiği ihracat ve ithalat rakamlarına dair verileri paylaştı.

Latifi, "İran, geçen yıl 143 ülkeye 34 milyar 998 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirirken, 123 ülkeden 38 milyar 892 milyon dolar tutarında ithalat gerçekleştirildi." dedi.

İhracatta en önde gelen ülkeleri sıralayan Latifi, "İran'dan Çin'e 9 milyar 77 milyon dolar, Irak'a 7 milyar 448 milyon dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 4 milyar 661 milyon dolar, Türkiye'ye 2 milyar 536 milyon dolar ve Afganistan'a 2 milyar 308 milyon dolar tutarında ihracat yapıldı." ifadelerini kullandı.