Biden: İsrail ve Hamas, Gazze ateşkes planını kabul etti

ABD'nin, Gazze'de ateşkes ve esirleri geri getirmek için aylardır çalıştığını dile getiren Biden, "6 hafta önce ortaya koyduğum detaylı plan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, G7, İsrail ve Hamas tarafından kabul edildi" ifadesini kulandı.

Biden, ateşkesin karmaşık konulardan biri olduğunu vurgulayarak, hala bazı eksiklikler olduğunu, ancak savaşı sonlandırma konusunda ilerleme kaydettiklerini söyledi. "Gidişat olumlu" diyen Biden, "Bunu başarma ve savaşı sonlandırma konusunda kararlıyım" vurgusunu yaptı. Biden, en başından beri bölgede taraflarla irtibat kurduğunu, Gazze'ye daha fazla yardım, gıda ve ilaç sokmak için çaba sarf ettiğini savundu.

Biden'dan İsrail'e: Bizim yaptuğımız hatayı yapmayın

"İsrail çok fazla işbirliği göstermedi" ifadesini kullanan Biden, İsrail'deki savaş kabinesinin, şimdiye kadar İsrail tarihinde gördüğü "en muhafazakar savaş kabinesi" olduğunu aktardı. İsrail'e kendilerinin Afganistan'da yaptığı hatayı yapmamaları için uyarıda bulunduğunu belirten Biden, "Bizim yaptığımız hatayı yapmayın, size kötü adamları bulmanız için yardımcı oluruz dedim" sözlerini sarf etti ve "Bir yeri işgal etmeye gerek yok, kötü adamları yakalamak yeterli" diyerek, İsrail'in, Hamas'ın peşinden gidebileceğini kaydetti.

1 tonluk bomba sevkiyatı askıya alındı

İsrail'e 1 tonluk bomba sevkiyatının askıya alındığını anımsatan Biden, "Bunlar Gazze'de kullanılamaz. Büyük bir insani trajedi ve yıkım yaratıyorlar" açıklamasında bulundu. Biden, İsrail'i geçmişte ateşkese ikna edemediği için pişmanlık duyduğuna işaret ederek, "Şimdi bu savaşı sonlandırma zamanı" görüşünü paylaştı. Biden, İsrail'de popülaritesinin kendi ülkesinden daha yüksek olduğunu dile getirdi.