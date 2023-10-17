Biden: İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi büyük hata olur

Biden, "Şu noktada İsrail'in Gazze'yi işgalini destekler misiniz?" sorusuna, "Bunun büyük bir hata olacağını düşünüyorum. Bana göre, Gazze'de olanlar, aşırılıkçı Hamas'la ilgili. Tüm Filistin halkını temsil etmiyor. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi hata olur. Ama girip Hizbullah ve Hamas gibi aşırılıkçıları yok etmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Hamas yok edilmeli"

Hamas'ın tamamen yok edilmesi gerektiğini ancak Filistin yönetimi ve devleti için bir yol olması gerektiğini belirten Biden, "Bu yol, iki devletli çözümdür ve on yıllardır ABD'nin politikası haline gelmiştir. İsrail'in yanında 5 milyon Filistinliye bağımsız bir devlet oluşturacaktır" diye konuştu.

Gazze'den sivilleri çıkarmak için insani koridor oluşturulmasını desteklediğini söyleyen Biden, ABD'nin önceliklerinin sadece Amerikalı rehineleri kurtarmak olmadığını belirtti: "Şu anda en önemli husus bu vahşete son vermek ve sorumluları cezalandırmak.”

"Mısır'la görüşüyoruz"

Biden, ABD askerlerinin Ortadoğu'da bir savaşa dahil olma ihtimaline ilişkin, "Bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum" diyerek, İsrail'e gerekli tüm desteği sağlayacağına söz verdiğini anımsattı. Son olayların ABD'de güvenlik tehdidini artırıp artırmadığına dair ise Biden, ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu'yla (FBI) bir toplantı yaptığını, güvenlik önlemlerinin artırıldığını kaydetti.

Biden, Gazze'de 2 milyon kişi için insani bir koridor oluşturulması hakkında ise "Bunu istiyoruz. Ekiplerim (İsrail'le) görüşüyor. 'Güvenli bölge nasıl oluşturabiliriz?' diye Mısır'la da görüşüyoruz. Bölgedeki çocuk ve kadınları çıkarmak için. Ancak kolay değil" diye konuştu.