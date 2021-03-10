Biden, Japonya, Hindistan ve Avustralya liderleri ile bir araya gelecek

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'in Cuma günü Japonya, Hindistan ve Avustralya liderleri ile bir çevrimiçi toplantı yapacağını duyurdu.

Psaki, Biden'in yapacağı toplantının QUAD İttifakı ülkelerini ilk kez liderler seviyesinde bir araya getireceğini ve bu görüşmenin Biden'in Hint Pasifiği bölgesindeki ortaklarına, ittifaklara verdiği öneme işaret ettiğini vurguladı.

QUAD İttifakı, Çin'in bölgede yükselen etkisine karşı ABD, Hindistan, Japonya ve Avustralya'yı bir araya getiriyor.