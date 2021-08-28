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Biden: Kabil'de 24-36 saat içinde yeni saldırı olabilir

ABD Başkanı Joe Biden, Kabil'deki durumu "son derece tehlikeli" olarak niteleyerek, yüksek olasılıkla 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na yönelik yeni bir saldırının olabileceğini söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Ulusal Güvenlik Konseyi ve bölge komutanlarıyla yaptığı toplantı sonrasında yazılı açıklama yapan Biden, toplantıda ABD güçlerinin önceki gün DEAŞ mensuplarına düzenlediği hava saldırısını ele aldıklarını aktardı.

Biden, "Bu saldırı son değildi. O menfur saldırıya karışan herkesi yakalamaya ve bedelini ödetmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Biden, "Sahadaki durum son derece tehlikeli olmaya devam ediyor ve havaalanına yeni bir terör saldırısı tehdidi yüksek. Komutanlarımız 24 ila 36 saat içinde yeni bir saldırı olasılığının yüksek olduğunu bildirdiler." diye konuştu.

Başkan Biden, dün Kabil'den 6 bin 800 kişiyi daha tahliye ettiklerini hatırlatarak, Amerikan ordusunun ayrılmasından sonra Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin çıkışına yardımcı olmaya devam etmek için yapılacakları toplantıda ele aldıklarını kaydetti.

Biden'ın güvenlik ekibi: Kabil'de yeni saldırı olabilirBiden'ın güvenlik ekibi: Kabil'de yeni saldırı olabilirDünya

 

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