Biden, kabinesinde görev alacak bazı isimleri açıkladı

ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden, yaptığı basın toplantısında, kabinesi için “Dünyaya liderlik edecek" dedi.

Merkezi Haber Alma Teşkilatı’nın (CIA) başına Avril Haines’i atayan Biden, atamanın kabul edilmesi halinde teşkilatın başına atanan ilk kadın olacağını açıkladı.

Biden, Haines’in yanı sıra Ulusal Güvenlik Bakanı olarak Alejandro Mayorkas’ı atadığını ve Mayorkas’ın bu göreve atanan ilk göçmen ve Latin Amerikalı olma özelliğini taşıdığını duyurdu. Biden, Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Jake Sullivan’ın atadığını ve Sullivan'ın Ulusal Güvenlik Ekibini yönetecek en genç isim olduğunu ifade etti.

ABD eski başkanı Barrack Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı yapmış olan John Kerry’i Çevre Temsilciliği’ne atayan Biden, Kerry’nin çevre ve iklim konularının önemini göstereceğini belirterek, “Dünyada her masada yeri olacaktır” ifadelerini kullandı. Kerry ise, "Hiçbir ülke iklim sorununu tek başına çözemez. Başarılı olmak için bütün ülkeler bir araya gelmeli. Yoksa hepimiz başarısız olacağız" dedi.

Biden, Linda Thomas-Greenfield’i Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçiliğine atarken, Greenfield yaptığı açıklamada, "Amerika geri döndü. Çok taraflılık ve diplomasi geri döndü" açıklamasını yaptı.

Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcılığı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı pozisyonlarında görev almış Antony J. Blinken’ın ise Dışişleri Bakanı olarak atandığı duyuruldu. Blinken yaptığı açıklamada, "ABD olarak dünyanın sorunlarını tek başımıza çözemeyiz. Diğer ülkelerle birlikte çalışmalıyız" dedi.

Biden atadığı ekibin kendisine, bilmek istediklerini değil bilmesi gerekenleri söyleyeceklerini ifade etti.

Diğer yandan, Tarım, İçişleri, Ticaret, Savunma, Eğitim, Enerji, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Konut ve Kentsel Kalkınma, Adalet, Çalışma, Devlet, Ulaşım, Hazine ve Gaziler İşleri bakanlarının atamaları bekleniyor.