Biden, kızamığı karantinaya alınabilen hastalık sayan kararnameyi imzaladı

Biden, imzaladığı söz konusu kararname ile ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve Sağlık Bakanlığına gerekli görmesi durumunda kızamık teşhis edilen ya da hastalıkla temas eden kişileri karantinaya alma hakkı tanıyor.

Afganistan'dan tahliye edilen en az 7 kişide kızamık teşhis edilmesinin ardından ABD'ye Afgan mültecileri taşıyan uçuşlar askıya alınmıştı.