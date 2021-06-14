“Biden, otokratlara karşı ittifakı kuvvetlendiriyor”

Hilal SARI

ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyasından itibaren demokrasi konusunu başkanlık döneminin en önemli değerlerinden biri olarak gördüğünü vurgulayan bir lider. G7 Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirgesinde de hem Çin’e hem Rusya’ya karşı, bu ülkelerdeki yönetimlerin insan haklarına yönelik ihlallerine vurgu yapan ifadeler yer aldı. Rusya’nın Kırım’ın ilhakı ve Ukrayna’nın doğusundaki faaliyetleri eleştirilirken, Çin de Sincan’daki Uygur azınlıklara ve Hong Kong vatandaşlarına karşı insan hakları ihlali olduğu net ifadelerle sonuç bildirgesinde yer aldı. G7 Liderler Zirvesi’nin son gününde basın açıklaması yapan Biden, “Özellikle Çin’le bir yarış içinde değiliz, dünya genelindeki otokratlarla ve otokrat yönetimlere itirazımız” diyerek G7’nin de bu anlamda ABD’ye daha yakın durduğuna işaret etmişti.

Çin’in borç diplomasisi Batı’yı rahatsız ediyor

Zirveden hem Çin’in Kuşak ve Yol projesine alternatif B3W (Build Back Better World) projenin desteklenmesi Batı’nın artık Çin’in sadece iddia edilen insan hakları ihlalleriyle değil, dev altyapı projelerini de bir rakip olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Beyaz Saray, G7 ekonomilerinin desteklemeyi taahhüt ettiği B3W altyapı projesi ile ilgili açıklamasında “Gelişmekte olan ekonomilerin 2035’e kadar ihtiyaç duyacağı 40 trilyon dolarlık açığın ‘değerleri temel alan, yüksek standartlara sahip, şeffaf’ altyapı işbirlikleriyle azaltılması” tanımı kullanılıyor. ABD hükümeti Çin’in “borç diplomasisini” de sık sık eleştiriyor ve zaman zaman Çin’in gelişmekte olan ülkelere yaptığı borç desteklerinin yeterince şeffaf olmadığına vurgu yapıyor. Kuşak ve Yol projesinde de Çin’in bazı ülkeleri büyük borç yükü altına soktuğu Batı medyasında yer alan iddialar arasında.

Çin ise G7’nin sonuç bildirgesini sert bir dille yanıtladı ve insan hakları ihlallerine yönelik ifadeleri “siyasi manipülasyon” olarak nitelendirdi. Zirveye evsahipliği yapan İngiltere’deki Londra Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada “Pekin’e karşı yalan, dedikodu ve iftiraların dile getirildiği ve G7’nin Çin’in iç işlerine müdahale ettiği” belirtildi. Açıklamada G7 liderlerine “dünyayı sadece küçük bir grup ülkenin yönetemeyeceği, böyle dönemlerin geçmişte kaldığı” mesajı da verildi.

Putin’le zirvesi 16 Haziran’da

Biden 16 Haziran’da da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Cenevre’de bir araya geliyor ve bu görüşme öncesi Putin’e ilişkin sert ifadeler de kullandı. G7 açıklamasında Biden “Putin uluslararası normlara uymuyor. Ona bilmesini istediğim şeyleri söyleyeceğim. ABD gerginlik peşinde değil. İstikrarlı, öngörülebilir bir ilişki istiyoruz” demiş, Rus hükümeti zararlı faaliyetlerde bulunursa ABD’nin “sağlam ve anlamlı bir şekilde yanıt vereceğini” söylemişti.