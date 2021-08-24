Biden, özel şirketlerden 'aşı zorunluluğu' istedi

Biden, FDA'in Pfizer-Biontech'in COVID-19 aşısı için 16 yaş ve üstü kullanıma tam onay vermesinin ardından bu adımın COVID-19'la mücadelede açışından "önemli bir kilometre taşı" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı, aşı olmak için FDA'in tam onayını bekleyen herkese "Şu anda aşınızı olmanın tam zamanı" diyerek aşı olmaları çağrısında bulundu.

Biden, Delta varyantının "tehlikeli ve hızla yayılan" bir virüs olduğunu belirterek aşılama oranlarının az olduğu bölgelerde bu virüsün daha sık görüldüğünü belirtti.

Son dönemde federal çalışanlar için aşı zorunluluğu getirdiklerini ve birçok eyaletin de bu adımı izlediğini vurgulayan Biden, bu ayki aşılama oranlarının geçen aya göre yüzde 56 daha yüksek olduğunu söyledi.

Biden, aşılamada daha da hızlanmaları gerektiğinin altını çizerek, "Milyonlarca Amerikalıya ulaşacak aşı zorunlulukları getirmeyeceğim. Bugün özel sektör şirketlerini aşı zorunluluğu konusunda adım atmaya ve aşının milyonlarca insana ulaşması için adım atmaya çağırıyorum. FDA'in tam onayı için bekleyen iş adamı, sivil toplum başkanı, komşu ya da iş yeri sahibiyseniz, şimdi çalışanlarınıza aşı zorunluluğu getirmenin tam zamanı." ifadelerini kullandı.