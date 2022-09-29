Biden: Pasifik Adaları'na 810 milyon dolardan fazla yardım yapılacak

ABD-Pasifik Adaları Ülkeleri Zirvesi'nde konuşan Biden, ABD ile Pasifik Adaları ülkeleri arasında uzun yıllara dayanan diplomasi ve savunma ilişkilerine dikkat çekti. Biden, "Pasifik Adaları'nın güvenliği bizim önceliğimiz olmaya devam ediyor." dedi.

Biden, zirve kapsamında Pasifik Adaları ile birçok ortak karar aldıklarını belirterek "Bugün Pasifik Adaları'nda yaşayanların yaşamlarının geliştirilmesi için yapılacak programlara 810 milyon dolardan fazla yardım yapacağımızı duyuruyorum. Bu yardımların 330 milyonu yeni yatırımlara ve iklim değişikliğine ilişkin programlara gidecek." ifadesini kullandı.

ABD Cook Adaları ve Niue'nin bağımsızlığını tanıyacak

ABD'nin her alanda bu ülkelerle ilişkilerini sürdüreceğini dile getiren Biden, "Cook Adaları ve Niue'nin da egemenliğini tanıdığımızı duyurmaktan mutluluk duyarım." diye konuştu.

Zirveye Cook Adaları, Fiji, Fransız Polinezyası, Mikronezya, Marshall Adaları, Nauru, Yeni Kaledonya, Palau, Papua Yeni Gine, Samoa, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu ve Vanuatu'dan temsilciler katılıyor.

Ayrıca Avustralya, Yeni Zelenda ve Pasifik Adaları Forumu Genel Sekreteri Henry Puna da zirveye gözlemci olarak katılıyor.