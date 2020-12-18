Biden, pazartesi günü COVID-19 aşısı olacak
ABD başkanlığına seçilen Biden, pazartesi günü COVID-19 aşısı olacak.
AA
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ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın pazartesi günü COVID-19 aşısı olacağı bildirildi.
Biden'ın Beyaz Saray Basın Sözcüsü olarak seçtiği Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında, Biden ve ABD başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris'in COVID-19 aşısı olacaklarını duyurdu.
Biden'ın pazartesi eşi Jill Biden ile kameralar önünde aşı yaptıracağını söyleyen Psaki, Harris'in ise COVID-19 aşısını protokol gereği bir hafta sonra olacağını belirtti.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi de bugün COVID-19 aşısı yaptırmıştı.