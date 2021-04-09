"Biden Pentagon’a 715 milyar dolar kaynak ayıracak"

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bugün açıklanması beklenen ilk bütçesinde Pentagon'a 715 milyar dolar kaynak ayıracağı belirtildi.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberine göre, Biden'ın ilk bütçesinde ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a ayıracağı kaynak Trump yönetimine göre bir miktar azalma anlamına geliyor.

Planın geçen hafta açklaması bekleniyordu ancak Demokrat Parti içinde özellikle savunma harcamalarına dair anlaşmazlık nedeniyle süreç uzamıştı.

Haberde 715 milyar dolarlık kaynağın bir kısmının Pentagon'un çevre faaliyetlerine ayırılacağı da vurgulandı