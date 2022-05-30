Biden, Powell ile bir araya gelecek

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, Fed Başkanı Jerome Powell ile 31 Mayıs Salı günü bir araya gelecek.

Yapılan yazılı açıklamaya göre Biden ile Powell, Amerikan ekonomisinin ve küresel ekonominin durumunu tartışacaklar.

Powell, enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini bildirmişti.