Biden-Putin görüşmesinden sonuç çıkmadı

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında, Ukrayna konusunda 1 saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Beyaz Saray'dan gönderilen basın notuna göre Biden ile Putin arasındaki telefon görüşmesi dün ABD Doğu saatiyle 12.06'da (TSİ 20.06) tamamlandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı 1 saatlik kritik Ukrayna görüşmesinin ardından açıklamada bulundu.

Biden'dan 'ciddi maliyet' uyarısı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Biden'ın, Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını artıran Rusya'nın bu ülkenin topraklarını daha fazla işgal etmesi halinde "ABD'nin müttefik ve ortaklarıyla birlikte kararlı bir şekilde yanıt vereceği" sözlerine yer verildi.

Biden'ın, Ukrayna'ya yapacağı ikinci bir müdahalenin Rusya'ya "hızlı ve ciddi maliyetler" getireceği konusunda da uyarıda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin geniş çaplı insani acılara yol açacağı ve Rusya'nın itibarını azaltacağı yinelendi.

Biden'ın konunun çözüme kavuşması için diplomatik girişimleri önceledikleri, bununla birlikte diğer senaryolara da müttefikleriyle birlikte hazır oldukları konusunda net bir tavır sergilediği kaydedildi.

Rusya: Batı ülkeleri kışkırtıcı eylemleri teşvik ediyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden'a "Ukrayna’yı işgal konusunda bile bile neden önceden yalan bilgi verdiğini anlamadığını" söyledi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin ile Biden'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin 1 saatten fazla sürdüğünü ve "dengeli" ve "iş odaklı" olduğunu belirten Uşakov, "Bugünkü görüşme, Rusya'nın sözde yakında Ukrayna'ya kesinlikle saldırı düzenleyeceği yönündeki benzeri görülmemiş histerilerin atmosferinde gerçekleşti." dedi.

Uşakov, "Biden, Putin'e ABD ve Rusya'nın rakip olduğunu, ancak dünyada istikrar ve güvenliği desteklemek için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini söyledi. Biden, Ukrayna meselesi çerçevesinde en kötü senaryodan kaçınılması için elden gelenin yapılması gerektiğini vurguladı. Biden, diplomatik yoldan yana olduğunu ve Rusya'nın ABD ve NATO'ya ilettiği endişeleri içeren bazı hususları kendisine göre aktardı." diye konuştu.

Söz konusu hususların, Rusya'nın güvenlikle ilgili endişelerini içermediğini belirten Uşakov, "Biden'ın bugün aktardığı düşünceleri dikkate alacağımızı vurguladık. Bu düşünceler, tarafımıza iletilen NATO ve Amerikan yanıtlarıyla örtüşüyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın bunları ABD ve NATO'ya yanıtlarında dikkate alacağını dile getiren Uşakov, "Putin, Ukrayna’nın Batılı ülkeler tarafından silahlandırılmasının tehlikeli olduğuna dikkati çekti. Batı ülkeleri, Ukrayna askeri güçlerinin Donbas ve Kırım’da kışkırtıcı eylemlerini teşvik ediyor." dedi.

Yuriy Uşakov, Putin ile Biden’ın temasları farklı seviyelerde sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığını aktardı.

Putin: NATO, Rusya'ya somut bir cevap vermedi

Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de "güvenlik garantileri ve Ukrayna meselesi"ni görüştü.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Putin'in Macron ile yaptığı telefon görüşmesinin daha önce Moskova’da yapılan görüşmenin devamı olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Rusya’nın güvenliği için uzun vadeli yasal garantilerin sağlanması ve Macron’un Ukrayna, ABD ve bir dizi Avrupa ülkelerinin yöneticileri ile yaptığı görüşmeler dikkate alınarak Ukrayna krizinin çözümündeki çıkmazın üstesinden gelme konularının görüşmede derinlemesine ele alındığı kaydedildi.

Putin görüşmede, ABD ve NATO’nun Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki girişimlerine somut bir cevap vermediğini vurgulayarak, Batı'nın Kiev’i Minsk Anlaşmalarını uygulamaya zorlama konusundaki isteksizliğini dile getirdi. Putin, bunu 10 Şubat’ta Berlin’de Normandiya Formatı'nda siyasi danışmanların başarısız sonuçlanan istişare toplantısının bir kez daha gösterdiğine dikkati çekti.

Putin ve Macron’un “Rusya’nın Ukrayna’yı sözde işgal planı” üzerinde kışkırtıcı spekülasyonlara bağlı durumu ele aldığı kaydedilen açıklamada, “Bu duruma Ukrayna’ya geniş çapta silah pompalanmasının eşlik etmesi, Ukrayna güvenlik güçlerinin Donbas'ta olası saldırgan eylemleri için ön koşullar yaratıyor.” ifadeleri kullanıldı.

Rusya ve Fransa arasında söz konusu meseleler hakkında diyaloğun en üst düzeyde devam edilmesinin kararlaştırıldığı görüşmede, İran nükleer anlaşmasına da değinildi.

İsrail, işgalin salı günü başlayacağını iddia etti

Diğer yandan İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Washington'ın İsrail'e, Rusya'nın Ukrayna'yı en erken salı günü işgal edebileceği bilgisini paylaştığını belirtti. İsrailli havayolu şirketlerinin binlerce İsrailliye tahliye uçuşları sunduğu aktarıldı.

Yedioth Ahranoth gazetesi, internet sitesinde, İsrail'in, Washington'dan aldığı bildirimlere göre, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye için çarşambaya kadar zamanı olduğunu hesapladığını duyurdu.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in ilgili kurumlardan en kısa sürede olabildiğince İsrailliyi Ukrayna'dan çıkartılmasını talep ettiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'da 15 bin kadar İsrail vatandaşı bulunduğunu bunlardan 4 bin 500 kadarının internet ortamındaki tahliye bilgi formunu doldurduğu paylaşıldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Kiev'deki Büyükelçi ile görüştüğü ve gerekli desteği sağlayacağı açıklanırken, Ukrayna'daki Yahudi nüfustan İsrail'e kesin göç taleplerinde artışın beklendiği değerlendirildi.

Rusya ile Belarus arasında 'güvenlik garantileri' görüşmesi

Öte yandan Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile "güvenlik garantileri" konusunu görüştü.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, iki liderin yaptığı telefon görüşmesinde Rusya’nın güvenliği konusunda uzun vadede uluslararası yasal garantilerin geliştirilmesine yönelik teklifi hakkında ABD ve NATO’nun tepkisi konusunun ele alındığı kaydedildi.

İkili iş birliğinin daha da geliştirilmesiyle ilgili bazı konuların da ele alındığı görüşmede, daha fazla temas konusunda taraflar anlaşmaya vardı.

Rusya, Belarus ile, bu ülkenin topraklarında “Müttefik Kararlılığı-2022” ortak askeri tatbikatını sürdürüyor. 10 Şubat’ta başlayan tatbikat 20 Şubat’ta sona erecek.